Appunti europei di unione per le destre, a meno che Salvini non pensi solo a Trump

L'arte della tessitura di Jacques Chirac, passando per una successione malriuscita fino a oggi, con la Pécresse. L'ambizione di assomigliare ai repubblicani americani e i compromessi che soltanto i tedeschi sanno accettare

I più esperti nel creare federazioni repubblicane, come dice di voler fare Matteo Salvini, sono i francesi. Lo hanno fatto più volte alla fine del Novecento e all’inizio di questo secolo, per sanare faide e per unire diverse anime della destra: i Républicains di oggi sono l’ultima trasformazione di questa storia, che ha un nome di riferimento, ed è quello di Jacques Chirac. Lui creò il primo rassemblement, l’Rpr, e il secondo, l’Ump.