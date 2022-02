Nel Land dove arriva il Nord Stream 2, c'è una presidente molto filorussa che divide l'Spd

I socialdemocratici si sono accorti di avere due anime: una filorussa e una atlantista. E in queste ore il neo copresidente del partito ha indetto un vertice per trovare un punto di caduta sul gasdotto

Berlino. La scuola, la sanità, e poi la viabilità, i musei e la gestione della giustizia (regionale). Fra le competenze dei 16 Länder tedeschi la politica estera non compare. Eppure fra le capitali regionali non mancano dirigenti con un’agenda diplomatica dissonante da quella del governo centrale. E’ il caso di Manuela Schwesig, presidente socialdemocratica dal 2017 del Meclemburgo-Pomerania anteriore (MV). Il Land orientale guidato da Schwesig è uno dei più periferici: allungato sul Mar Baltico, è il sesto più esteso dei 16 stati federati ma è anche quello meno densamente abitato. Chi può scappa, e chi resta è povero: con 28.590 euro di pil pro capite nel 2020, l’MV è il Land strutturalmente più debole. Pochi possono guidare con successo la Trabant dell’economia tedesca: eppure alle elezioni lo scorso settembre per il rinnovo del Parlamento di Schwerin l’Spd ha fatto un balzo in avanti di nove punti, trainata dalla popolarità della Manuela regionale, forse l’unico leader politico tedesco i cui cartelloni elettorali non riportavano il simbolo del partito. Solo uno slogan: “Die Frau für MV”. “La donna (giusta) per il Meclemburgo”.