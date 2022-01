Caserme piene, portafogli vuoti. I muscoli di Putin

Immaginiamo per un attimo che la Russia faccia parte dell’Unione Europea. Ovviamente si tratta di un’ipotesi irrealizzabile, ma che ci aiuta a visualizzare il peso piuma della Federazione Russa in campo economico. Basta dare uno sguardo ai dati della Banca Mondiale: se Mosca fosse parte dell’Ue, sarebbe il 27esimo paese (su 28) per reddito medio, misurato in pil pro capite a parità di potere d’acquisto. I cittadini russi guadagnano un terzo in meno degli italiani, e più solo dei bulgari. Per aspettativa di vita sarebbe ultima, condividendo il fondo classifica con il resto dell’Europa orientale. Sulla mortalità infantile non andrebbe meglio: ancora penultima, ancora una volta meglio solo della Bulgaria. Per spesa in ricerca e sviluppo sfigurerebbe meno, ma sarebbe comunque ventesima su 28 ipotetici paesi membri. Non proprio piazzamenti da grande potenza quale aspira (anzi, pretende) a essere.

