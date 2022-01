Il ritorno di Ingrid Betancourt in Colombia

La politica che fu prigioniera delle Farc per sei anni ha annunciato la candidatura per la presidenza. Per molti giovani elettori è semplicemente “una che è stata sequestrata”, ma lei dice: “La mia storia è la storia di tutti i colombiani. Sono qui per portare a termine ciò che avevo iniziato”

“Sono qui per portare a termine ciò che avevo iniziato”. Così, a vent’anni dal sequestro per cui dal 23 febbraio 2002 al 2 luglio 2008 fu prigioniera per sei anni delle Farc nella giungla colombiana, Ingrid Betancourt ha annunciato in conferenza stampa che si candida per la presidenza della Colombia, a partire dalle primarie del 13 marzo per la Coalición centro esperanza.