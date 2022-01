Trump prepara un discorso per schierarsi con l'attacco al Congresso di un anno fa

Domani l’ex presidente americano Donald Trump terrà una conferenza stampa in occasione dell’anniversario del 6 gennaio, quando una folla di suoi sostenitori attaccò il Congresso per bloccare il processo che certificava la vittoria elettorale di Joe Biden e anche per dare la caccia al vicepresidente Mike Pence, che per quattro anni era stato al fianco di Trump ma quel giorno era considerato “un traditore”. Dal suo resort di Mar-a-Lago in Florida Trump sosterrà, secondo il sito di notizie Axios che di solito è bene informato, che l’irruzione al Campidoglio di quel giorno fu la reazione legittima al furto delle elezioni da parte dei democratici il 3 novembre 2020. La rivolta al Campidoglio non fu violenta, dirà Trump domani, e comunque sempre secondo lui la folla di quel giorno era infiltrata da “antifa” – il termine che negli Stati Uniti è associato alla guerriglia urbana in stile black bloc – e dall’Fbi. Si tratta di una svolta definitiva: Trump durante quest’anno ha più volte attaccato la commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio, ma prima d’ora non aveva mai legittimato in modo esplicito l’attacco al Congresso.

