Perché Trump è pazzo di Orbán

Roma. Donald Trump ha un punto di riferimento ideologico molto lontano rispetto agli Stati Uniti e soprattutto molto piccino, se si pensa che lui, Trump, è stato il presidente della nazione più potente del mondo e l’altro, il suo punto di riferimento, è il premier di uno stato con meno di dieci milioni di abitanti: l’Ungheria. Trump ammira oltremodo Viktor Orbán, il quale se c’è una cosa che ha saputo fare molto bene – oltre a guidare l’involuzione democratica del suo paese – è proprio contare a dismisura, saper sfruttare ogni situazione, ogni angolo, ogni particolare per far sentire la sua influenza. Orbán quest’anno si gioca il suo quarto mandato consecutivo e dietro di sé ha una serie di macerie: ha buttato giù lo stato di diritto del suo paese, ha cercato di trascinare l’Unione europea in una crisi esistenziale che ha a che fare con i suoi stessi valori fondativi, ed è stato il primo in Europa a trasformare la sua democrazia in una democrazia illiberale. Sono tante le cose di Orbán che piacciono molto a Trump che lunedì, quasi fosse ancora il presidente degli Stati Uniti, ha detto che non ha dubbi per il voto che si terrà in aprile in Ungheria: lui sostiene il premier ungherese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE