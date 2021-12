Kurz trova un altro lavoro

Sebastian Kurz, ex cancelliere austriaco che si è dimesso a ottobre a causa di indagini e scandali, ha trovato un altro lavoro. Gliel’ha dato un amico di lunga data, il miliardario tedesco-americano Peter Thiel, cofondatore di PayPal, il primo investitore esterno di Facebook, oggi a capo del colosso della Silicon Valley Palantir nonché uno dei primi sostenitori (facoltosi) di Donald Trump. Secondo la stampa austriaca, Kurz, che è stato il più giovane leader politico d’Europa e che ha già annunciato di voler lasciare per sempre la politica, è stato assunto come “global strategist” per uno stipendio annuo di 300 mila dollari. La notizia è stata data con una nota polemica, perché Palantir è considerata un’azienda di consulenza e di big data un pochino losca: è stata accusata l’anno scorso di aver utilizzato i dati sanitari per rintracciare gli immigrati senza permesso e quindi portarli all’espulsione.

