Il tempo ha dato ragione a Sandra Gallina sull'Ue e sui vaccini

Un anno fa la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma era sotto attacco per i ritardi sui vaccini. Dodici mesi dopo l'Ue fa di più e meglio rispetto a Stati Uniti, Regno Unito e Israele. Merito di una civil servant efficiente che lavora duro e lontano dai riflettori

Il 25 febbraio del 2021 Roberto Burioni utilizzò la clava di Twitter per trovare un capro espiatorio per i ritardi che i paesi dell'Unione europea stavano accumulando su Israele, Stati Uniti e Regno Unito nella campagna di vaccinazione: Sandra Gallina, funzionaria della Commissione europea, nominata da Ursula von der Leyen a capo della direzione generale della Sanità per negoziare a nome dell’Ue con le case farmaceutiche.