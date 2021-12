Il danno irreparabile

L’inviata di Biden per le donne in Afghanistan nulla potrà contro i talebani

Rina Amiri è una diplomatica tosta, scappata dall’Afghanistan con la sua famiglia negli anni Settanta, fiduciosa quando suo padre le diceva “torneremo”, molto attiva nel difendere il popolo afghano e critica, criticissima, nei confronti del ritiro voluto da Joe Biden quest’estate, frettoloso e catastrofico e, ha detto lei in un’intervista non molto promettente per quel che riguarda la sua idea della potenza americana, “dolorosamente freddo” nei confronti dello strazio degli afghani.