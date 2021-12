A cosa punta Yolanda Díaz? Per ora la ministra del Lavoro spagnola si gode la popolarità

L'aumento di consensi intorno alla vicepresidente del governo Sanchez non sembra tramutarsi, almeno nell'immediato, in una nuova proposta politica.

Per il ministro spagnolo del Lavoro (nonché vicepremier) Yolanda Díaz è un momento di grazia. A sceglierla, sei mesi fa, come sua sostituta da mettere alle calcagna del capo del governo socialista, Pedro Sánchez, è stato l’ex leader di Podemos, Pablo Iglesias. Lei, però, non è iscritta né a Podemos né a nessun altro movimento politico, anche se continua a rinnovare la sua tessera del Partito comunista spagnolo in omaggio al padre antifranchista – un po’ come i nipoti dei partigiani mantengono l’iscrizione all’Anpi.