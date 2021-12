Perché il caso Lieber è importante capire Usa vs Cina

Una corte federale ha stabilito ieri che lo scienziato americano Charles Lieber è colpevole di aver mentito al governo degli Stati Uniti perché non ha dichiarato di essere parte di un programma governativo cinese, non ha comunicato i suoi redditi percepiti in Cina e nemmeno l’esistenza di un conto bancario in Cina a suo nome. Direttore del dipartimento di Chimica all’Università di Harvard, noto per il suo lavoro sull’ingegneria dei nanomateriali e le applicazioni innovative nella medicina, Lieber è in aspettativa dal gennaio del 2020, quando è stato arrestato e poi, poco dopo, rilasciato su cauzione. Il processo contro di lui, che è durato sei giorni e si è chiuso ieri a Boston, è stato molto seguito dai media internazionali perché si tratta della prima volta in cui uno scienziato viene perseguito non per spionaggio o furto di proprietà intellettuale, ma per i soldi che ha intascato dai cinesi.

