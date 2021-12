Un falco in guanto di velluto alla Bundesbank: Joachim Nagel

Dicono che Joachim Nagel, il successore di Jens Weidmann alla presidenza della Bundesbank, sia un banchiere che sa coniugare la franchezza del linguaggio con uno humour quasi britannico. La sua nomina viene letta nel segno della continuità, ovvero della ferma contrarietà a politiche monetarie esageratamente e persistentemente espansive di cui il suo predecessore è stato portavoce per dieci anni. Si tratterebbe tuttavia di una continuità soft, priva dei toni bellicosi spesso usati da Weidmann nei confronti per esempio di Mario Draghi. Secondo i più avveduti osservatori Nagel sarebbe in altre parole una specie di “falco in guanto di velluto”, un Weidmann dai toni morbidi che non viene, come il predecessore, dalle file più estreme dell’ordoliberalismo, senza per questo abdicare ai principi del rigore.

