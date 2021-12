L'Ue in ordine sparso sul Covid: si torna al dicembre 2020

Il Certificato Covid dell'Ue, inventato per garantire la libera circolazione e definito un grande successo, è stato rimesso in discussione dalle decisioni di Italia, Portogallo e Irlanda. Per la prima volta viene aggiunto il termine “vaccinazione” alla definizione del Certificato Covid dell'Ue

L'Unione europea è tornata al dicembre del 2020 sul Covid-19, con i singoli governi che abbandonano il coordinamento europeo, introducono misure unilaterali e chiudono le frontiere ai viaggiatori di altri paesi per far fronte alla pandemia. Lo scorso anno la chiusura disordinata dell'Ue era stata provocata dalla variante beta (quella che era stata soprannominata “inglese”). Quest'anno a provocare l'effetto domino è il combinato disposto delle varianti Delta e Omicron. L'argine dei vaccini, che nel corso del 2021 hanno permesso di affrontare con maggior tranquillità la quarta ondata, non regge più. Il Certificato Covid dell'Ue, inventato per garantire la libera circolazione e definito un grande successo, è stato rimesso in discussione dalle decisioni di Italia, Portogallo e Irlanda di introdurre l'obbligo di test per le persone completamente vaccinate o guarite. Nonostante le proteste di circa la metà dei capi di stato e di governo durante il Consiglio europeo, altri governi hanno annunciato l'intenzione di seguire la linea della chiusura ai viaggi intra-Ue. La Grecia imporrà il test a tutte le persone che arrivano da altri stati membri. La Finlandia potrebbe fare altrettanto.