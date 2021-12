La consegna del premio Sakharov 2021 ad Alexei Navalny

In collegamento con la plenaria del Parlamento europeo per l'assegnazione del premio per la libertà di pensiero, che quest'anno va al dissidente russo

Si svolge oggi la consegna del premio Sakharov 2021, quello assegnato annualmente dal Parlamento europeo e che premia personalità che si sono contraddistinte per la libertà di manifestazione del pensiero. Quest'anno il premio va ad Alexei Navalny, il dissidente russo numero uno di Vladimir Putin. Una scelta che, come abbiamo osservato sul Foglio, ha dimostrato più coraggio da parte delle istituzioni europee rispetto a quanto dimostrato per esempio dal Nobel, che a Nalvany non ha concesso nulla con il timore di indispettire troppo il presidente russo.

Il Parlamento europeo ha riconosciuto Navalny, che Putin definisce "un semplice criminale", come il capo dell'opposizione russa. Sassoli dando la notizia della premiazione a fine ottobre aveva addotto questa spiegazione: "Ha condotto una strenua campagna contro la corruzione del regime di Putin e ha contribuito a denunciare gli abusi interni al sistema riuscendo a mobilitare milioni di persone che hanno sostenuto la sua protesta. Per questo, è stato avvelenato e imprigionato”. Innegabile che la presa di posizione serva anche a ricavare una specie di salvacondotto perché Navalny, che attualmente è in carcere con un accusa di appropriazione indebita, possa raggiungere l'Ue.