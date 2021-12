San Francisco sta male

A domanda specifica se il titolo del suo libro è volutamente provocatorio, Michael Shellenberger risponde: “È il più accurato. È stato detto che non è il libro definitivo su San Francisco, ma non voleva nemmeno esserlo. Si intitola così perché è il mio tentativo di rispondere alle domande sul declino della città”. Provocatorio o no, consapevole delle offese che sta scatenando o no, “San Fransicko: Why Progressives Ruin Cities” uscito poco più di un mese fa sta facendo discutere, ancora di più perché scritto da un (forse ex) progressista. “Sono cresciuto in Colorado”, racconta Shellenberger via Zoom. “Mi sono trasferito in California nel 1993 dopo la laurea. Ora vivo a Berkeley, ma tra il 2009 e il 2011, mentre uscivo con quella che è poi diventata mia moglie, ho vissuto a San Francisco. Ho lavorato per la fondazione di George Soros, l’Open Society Institute, sostenendo la riforma della giustizia penale. Ho praticamente smesso di fare quel lavoro intorno al Duemila per concentrarmi sull’ambiente e quando ho smesso pensavo che l’obiettivo fosse di imporre più cure farmacologiche e mandare meno persone in prigione. Purtroppo non è successo. In compenso è successo che abbiamo smesso di far rispettare le leggi e di cercare di influenzare qualsiasi comportamento. Il risultato è anche nell’aumento dei decessi per droga: da 17.000 siamo passati a quasi centomila l’anno scorso”.

