Il Regno Unito non è la Libia. Si può gestire la frontiera di Calais in modo più efficiente

Le pressioni su Londra. “Di fatto non esiste una via legale per entrare in Inghilterra”, scrive il Monde

Con la Brexit, Calais e il nord europeo sono diventati una frontiera esterna dell’Ue e alla Francia, in particolare, ne spetta il controllo. Non siamo abituati a immaginarlo così, il canale della Manica, ed è il motivo per cui la tragedia di mercoledì, 27 corpi senza vita in quelle acque fredde, uomini, donne e tre ragazzi, è stata interpretata come l’ennesima faida tra Francia e Regno Unito, gli ex più litigiosi del post Brexit. Invece è una questione soprattutto europea, e dovrebbe essere più gestibile rispetto ad altre, agli altri confini, a sud con la Libia per dire, o a est con la Bielorussia. Invece nel 2021 circa 26 mila persone hanno attraversato la Manica, più di tre volte il numero del 2020 e dieci volte quello del 2019. Soltanto questo mese 179 imbarcazioni sono arrivate dalla Francia al Regno Unito, record dell’anno, e considerate queste cifre è più comprensibile perché il naufragio di mercoledì è il più grave da quando si è iniziato a monitorare questo tratto di mare, sette anni fa. Emmanuel Macron, presidente francese, dice che la Manica non può diventare “un cimitero”, ma è difficile contestare il fatto che la Francia non stia facendo molto per evitare che i migranti partano.