Il ceo di JP Morgan sfida i comunisti cinesi ma poi chiede scusa, due volte

"In Cina non potrei dirlo. Probabilmente mi stanno ascoltando lo stesso”. Martedì Jamie Dimon ha ricordato così durante una tavola rotonda del Boston College Chief Executives Club una battuta fatta a Hong Kong qualche giorno prima (dove il governo con una esenzione speciale gli aveva permesso di saltare la quarantena): “Il Partito comunista cinese sta festeggiando il suo centesimo anniversario. E così anche JP Morgan. Scommetto che dureremo più a lungo”. Anche se a Boston, i comunisti cinesi lo stavano ascoltando, proprio come previsto – mai mettere in dubbio la longevità del Partito di Xi Jinping – e permalosi come sempre hanno iniziato a lamentarsi sui social. “Che arrogante questo ragazzo, sembra che JP Morgan non voglia la sua licenza appena acquisita” e ancora, “Scommetto che il Partito comunista sopravviverà agli Stati Uniti. Lo capisco, il Partito ha avuto successo nella sua sfera molto più di JP Morgan. In quanto membro del Partito, non mi dispiace che la tua azienda cavalchi l’onda della sua popolarità”.

