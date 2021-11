L'Ue non sa quello che vuole davvero in Venezuela

L’Unione europea ha inviato una missione di osservatori a Caracas in occasione delle elezioni di domenica scorsa per eleggere i governatori delle varie regioni nel paese sudamericano. Il risultato del voto è stato una valanga di voti per il chavismo, ma pochi ritengono che queste consultazioni siano state democratiche. Il rapporto scritto su questa missione diplomatica si conoscerà tra fine gennaio e inizio febbraio. Sono tutti zitti, i membri della missione, ma qualcosa poi è trapelato. La direttrice della missione, l’eurodeputata portoghese Isabel Santos, pressata dai giornalisti in conferenza stampa, ha detto di aver “constatato gravi carenze di indipendenza della magistratura e il mancato rispetto dello stato di diritto”. Come a confermare quello che sanno tutti: queste elezioni sono state una farsa, come ogni altra consultazione organizzata dal chavismo negli ultimi vent’anni.

