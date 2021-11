Alla guida dell'Interpol vanno forte i candidati di Emirati e Cina

L’esito dell’assemblea generale dell’Interpol attualmente in corso a Istanbul rischia di provocare un terremoto all’interno dell’organizzazione internazionale della polizia criminale. Al vertice dell’istituzione che ha sede a Lione dal 1989, potrebbe essere eletto il sulfureo Ahmed Naser al Raisi, nominato nel 2015 ispettore generale del ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti dopo quarant’anni di carriera nella polizia, oggetto di molteplici denunce per tortura e abusi di diritti umani. “La presidenza di Interpol, un trofeo per i dittatori”, ha titolato ieri Libération, raccontando le grandi tensioni in vista dell’elezione del sostituto del coreano Kim Jong-yang, che già aveva preso il posto del suo ex capo il cinese Meng Hongwei, scomparso nel nulla nel 2018 (era stato arrestato e accusato di corruzione da Pechino). C’è oggi un altro cinese che potrebbe essere nominato nel comitato esecutivo dell’Interpol: si chiama Hu Binchen, è sostenuto dal governo di Pechino, quello stesso governo che è sospettato di aver usato l’agenzia per dare la caccia ai dissidenti e per far scomparire i cittadini non graditi al regime.

