Come sono andate le elezioni di medio termine in Argentina

Alle elezioni di medio termine in Argentina Juntos por el Cambio, l’opposizione di centro-destra imperniata sul partito liberale dell’ex-presidente Mauricio Macri, ha inferto una sconfitta pesante al Frente de Todos, la coalizione tra sinistra e peronisti al governo con Alberto Fernández, che ha come vice la ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner. “Fernández-Fernández”, li chiamano. Simbolicamente, i nove punti di distacco inflitti da Juntos al Frente al voto per la Camera rovesciano gli otto punti con cui era stato invece Fernández alle presidenziali del 27 ottobre 2019 a staccarsi da Macri. 48,24 per cento per Fernández contro 40,28 per Macri era finita allora; 42,26 per Juntos contro 33,74 per il Frente sono i dati attuali.

