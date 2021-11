L'ambizione e i rischi dell'Università di Austin

L’Università di Austin è la nuova casa dei cancellati, dei professori, degli intellettuali, dei giornalisti che hanno perso il proprio posto di lavoro a causa di una pressione woke e twittarola o che si sono dimessi per non subire più queste pressioni o che si battono perché la cancel culture non annichilisca dissenso, libertà di parola, dialogo. La nascita della Università di Austin è stata annunciata sul “baby-media” Common Sense di Bari Weiss, ex giornalista del New York Times che si dimise dicendo che Twitter era il nuovo direttore del quotidiano americano, con un articolo di Pano Kanelos, che lascia la presidenza del St. John’s College per prendere quella di questo nuovo ateneo: a fine giornata, mentre tutti i soci fondatori festeggiavano e spiegavano la scelta di abitare insieme in questa casa, novecento probabili studenti avevano scritto per prendere informazioni sul percorso di studio (i corsi inizieranno l’estate prossima).

