Il piano di Macron contro la quarta ondata

Il presidente francese ha dato le nuove direttive in un discorso tv: "Terza dose obbligatoria per gli over 65, vaccinatevi tutti per tornare alla normalità". E annuncia entro la fine dell'anno "i primi trattamenti efficaci contro le forme gravi di Covid"

Ieri sera, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha tenuto il suo nono discorso televisivo alla nazione da quando è scoppiata la crisi del Covid-19. Un discorso ancorato non solo sulle nuove misure di ordine sanitario, che verranno subito introdotte con l’obiettivo di arginare la recrudescenza della pandemia, ma anche sul bilancio del suo operato e sulle riforme future. “Tutti insieme abbiamo resistito, ma la pandemia non è ancora finita”, ha esordito l’inquilino dell’Eliseo, appellandosi al “senso di responsabilità dei 6 milioni di non-vaccinati” e annunciando a partire dal 15 dicembre una terza dose obbligatoria, senza la quale non sarà possibile avere il green pass, per i francesi che hanno più di 65 anni. “Faccio un appello ai sei milioni di persone che ancora non si sono vaccinati. Per favore vaccinatevi, per proteggere voi stessi e gli altri. Essere liberi implica essere responsabili e solidali. Conto su di voi. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, siamo riusciti a vaccinare 51 milioni di persone”, ha detto Macron.