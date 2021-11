Le ultime manovre editoriali di Bolloré creano scompiglio nei salotti parigini

Il boss di Vivendi vuole accrescere la sua quota nel conglomerato mediatico spagnolo Prisa, che possiede il País e il quotidiano sportivo As. Ma anche una quota del 20 per cento della holding Le Monde

“Bolloré e Le Monde lanciano il quotidiano gratuito ‘Matin Plus’”. L’articolo firmato da Jean-Marie Colombani, ex direttore del giornale dell’establishment parigino, risale al febbraio 2007. All’epoca, il boss di Vivendi, Vincent Bolloré, non era ancora a capo di una galassia mediatica ultraconservatrice costruita attorno al canale televisivo Cnews e alla radio Europe1, lo spietato magnate che nel paese dell’“exception culturelle” ha messo in piedi una “Fox news alla francese”. E con il quotidiano della gauche intellettuale si poteva persino realizzare una collaborazione editoriale. La partnership tra il gruppo di Bolloré e il gruppo Le Monde finì comunque assai rapidamente: per evidente incompatibilità ideologica e per una serie di censure ai danni di articoli giudicati ostili a certi interessi dell’uomo d’affari bretone. Oggi anche solo evocare il nome di Bolloré nella redazione del Monde fa rizzare i capelli ai giornalisti del 67, avenue Pierre-Mendès France, eppure l’ombra dell’innominabile, di colui che ha messo in testa al polemista radicale Éric Zemmour l’idea di poter diventare presidente della Repubblica, offrendogli il palcoscenico di Cnews, avanza minacciosa.