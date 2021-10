Hamas organizza una conferenza per decidere cosa fare "quando Israele sparirà"

Alla fine di settembre c’è stata a Gaza una conferenza sponsorizzata dal gruppo palestinese Hamas per parlare di “cosa fare quando Israele sparirà”. La conferenza ha pubblicato un documento finale per spiegare con una lista di punti che è necessario prepararsi alla fine dell’esistenza di Israele sotto l’aspetto pratico e amministrativo. Alcuni dei punti riguardano la moneta corrente, che sostituirà quella israeliana, i trattati internazionali con i vicini come Egitto e Giordania, che per qualche tempo non saranno modificati perché è più comodo lasciarli così come sono, e i criteri per ridistribuire edifici, case e proprietà fra i palestinesi. Una dichiarazione, dice il testo che riassume i lavori della Conferenza, sarà inviata alle Nazioni Unite per annunciare che lo stato palestinese prende il posto di Israele secondo la Convenzione di Vienna del 1978 che regola la successione degli stati. Altri punti della lista riguardano cosa fare con gli ebrei e distingue tra quelli che devono essere uccisi e quelli che non devono essere uccisi. Gli ebrei che combattono devono essere uccisi. Quelli che non combattono e fuggono possono essere lasciati in vita per poi se è il caso essere perseguiti con accuse penali. Gli ebrei pacifici che si consegnano di loro spontanea volontà possono restare e integrarsi oppure possono godere di un po’ di tempo per lasciare il paese. Non tutti però, perché, come dice il testo finale della Conferenza: “Gli ebrei istruiti e gli esperti in medicina, ingegneria, tecnologia e industria civile e militare devono essere trattenuti in Palestina per qualche tempo e non gli si può permettere di partire e di portare con sé la competenza e l’esperienza che hanno acquisito mentre vivevano nella nostra terra”. Il documento continua: “Nel minuto stesso del collasso di Israele, gli apparati di sicurezza ad interim devono mettere le mani sui dati.

