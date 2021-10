Attentato a Kunduz. Il mito dei talebani antiterrorismo si disintegra subito

Strage in una moschea, i nuovi padroni dell’Afghanistan non arginano lo Stato islamico

Al mattino il portavoce Zabihullah Mujahid, che ambisce a diventare il volto internazionale del nuovo Afghanistan governato dai talebani, aveva minimizzato: lo Stato islamico per noi “non è una minaccia, è un mal di testa. Sarà presto distrutto”. Stava bluffando. Già domenica scorsa per poco lo Stato islamico non era riuscito a uccidere proprio lui: aveva mandato un attentatore suicida fino alla porta della moschea di Kabul dove Zabihullah partecipava ai funerali di sua madre assieme ad altri dirigenti talebani.