Facebook si è cacciata in guai grossi per inseguire i giovani che scappano

La piattaforma tech punta agli under 13 per non lasciarli a TikTok

In questi giorni negli Stati Uniti è partita una campagna politica e mediatica molto forte contro Facebook, accusata di manipolare la vita degli adolescenti con effetti negativi. Uno dei punti centrali di questa campagna è che Facebook (che controlla anche Instagram e WhatsApp) ha un potere immenso, pari a quello di un superstato, e che per questo motivo dovrebbe essere messo sotto controllo dall’esterno. C’è chi sostiene però che la piattaforma tech sia in declino e che proprio questo declino sia la vera ragione dietro ai progetti più controversi intrapresi di recente, come Instagram Kids – che è ancora in fase sperimentale e punta al mercato dei bambini sotto i tredici anni.