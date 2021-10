In Europa c'è chi ripensa al nucleare

La questione del cambiamento climatico sta inducendo a ripensamenti in Europa sull’energia nucleare. “Alcuni dei nostri reattori sono abbastanza in forma da consentire ai regolatori di autorizzare un’estensione, con le necessarie precauzioni di manutenzione e sicurezza, per due, cinque, dieci anni”, ha dichiarato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton. Sono anche le raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia di “autorizzare l’estensione a vita degli impianti nucleari esistenti il più a lungo possibile in sicurezza”.

