Biden cerca basi per colpire in Afghanistan (a un mese dal ritiro)

Secondo il Wall Street Journal, il capo di stato maggiore americano Mark Milley e il suo omologo russo, il generale Valery Gerasimov, hanno discusso la possibilità di usare le basi militari russe in Asia centrale per lanciare operazioni antiterrorismo in Afghanistan quando i due si sono incontrati a Helsinki in Finlandia mercoledì 22 settembre. A meno di un mese dall’evacuazione delle basi militari in Afghanistan, l’Amministrazione Biden cerca nuove basi per compiere operazioni militari in Afghanistan. Il perché di questo balletto penoso è semplice. Martedì, durante un’audizione in Senato, il generale Milley ha detto che “i talebani sono un gruppo terroristico e non hanno mai rotto le relazioni con al Qaida” e anche che “un gruppo di al Qaida o dello Stato islamico ricostituito e con l’ambizione di attaccare gli Stati Uniti è una possibilità molto reale (in Afghanistan) e si potrebbe presentare nei prossimi dodici-trentasei mesi”.

