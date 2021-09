Il voto inutile di Trudeau

Justin Trudeau è “arrivato” dove era partito, cioè le elezioni anticipate volute dal premier canadese in un momento di forza (nei sondaggi) non hanno cambiato nulla: il suo partito liberale vince ma non ha la maggioranza. Il calcolo di agosto di Trudeau si fondava probabilmente su premesse sbagliate: si sentiva più forte del passato perché il paese si era molto unito durante la campagna vaccinale. A differenza di molti paesi, il Canada non è stato funestato da battaglie no vax feroci anche se sul pass sanitario ci sono state molte discussioni e i conservatori hanno finito per scontare un po’ della loro politica vaga sulla necessità del vaccino.

