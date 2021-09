Uno studente spara all'università di Perm in Russia

Il bilancio è ancora incerto, ci sarebbe anche "un gran numero di feriti", riferiscono fonti del Cremlino. Ad aprire il fuoco, contro studenti e professori, un diciottenne che sarebbe stato poi ucciso dalla polizia. Molti si sono salvati lanciandosi dalle finestre

Almeno 8 morti e un “gran numero” di feriti: è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina all'università di Perm. Ad aprire il fuoco contro studenti e professori un diciottenne, Timur Bekmansurov, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso dalla polizia, iscritto al primo anno di giurisprudenza, come riporta il sito di notizie di Perm, 59.ru, e avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l'attacco e le motivazioni: "Non è stato un attentato terroristico. Non sono membro di organizzazioni estremiste. Nessuno sapeva quello che avrei fatto. Ho organizzato tutto da solo". Molti degli studenti sono riusciti a salvarsi lanciandosi dalle finestre, mentre in alcuni video si vede il killer avvinarci all'edificio imbracciando un fucile.



reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

Il governatore della regione di Perm, Dmitry Makhonin, ha intanto confermato che "uno degli assalitori" del campus è stato neutralizzato, aggiungendo anche che è in corso la ricerca di possibili complici. Per cui nessuna ipotesi può essere ancora esclusa. "Stiamo verificando l'informazione di possibili complici. Gli studenti potrebbero aver fatto confusione a causa della paura, gli spari si sono fermati", ha affermato in una intervista all'agenzia russa Tass. Nel frattempo è stato aperto un centro di crisi sul luogo della sparatoria.

Russia: Radical Islamist 18 year old Taimur opens fire at Perm University leaving 8 killed & several wounded.



Taimur is been shot by authorities and detained#TalksioNews pic.twitter.com/lC9g78YiO1 — Talksio News (@TalksioNews) September 20, 2021

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha espresso condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime della sparatoria. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Il presidente esprime sentite condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari a causa di questo incidente", ha dichiarato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino. Putin ha inoltre incaricato il ministro della Salute, Mikhail Murashko, e il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Valerij Falkov, di recarsi a Perm per organizzare l'assistenza alle famiglie delle persone uccise e ferite.