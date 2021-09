Cupi cospiratori 

Pubblichiamo in questa pagina un estratto in esclusiva del libro “L’anno della peste - L’America, il mondo e la tragedia Covid” del giornalista del New Yorker e vincitore del premio Pulitzer Lawrence Wright. Tradotto da Paola Peduzzi, uscirà lunedì 13 settembre per NR edizioni (22 euro).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE