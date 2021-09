Processo agli accordi di Doha

Nelle settimane convulse del tracollo afghano non c’è stato tempo di guardare indietro, ma prima o poi sarà necessario dare un giudizio sui cosiddetti accordi di Doha firmati dall’Amministrazione Trump con i talebani e trattati dall’Amministrazione Biden come se fossero una cosa reale. Gli accordi stabilivano che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati se i talebani avessero lavorato prima a un cessate il fuoco con il governo afghano e poi a una convivenza al potere. Molti critici hanno avvertito fin da subito che gli accordi erano una messinscena montata per ragioni politiche – far credere che gli Stati Uniti potessero infine lasciare l’Afghanistan perché c’era un negoziato politico in corso fra i talebani e il governo afghano. Alla luce di quel che è successo dopo, un disastro che ha travolto il paese intero e le truppe afghane, avevano ragione. Thomas Joscelyn, che è uno dei due senior editor del Long War Journal – è un sito specializzato noto tra gli addetti ai lavori che aggiornava ogni giorno la mappa delle conquiste e lanciava allarmi inascoltati sulla sconfitta imminente in Afghanistan – dice al Foglio che gli accordi di Doha non erano necessari per il ritiro e anzi hanno aumentato lo svantaggio del governo.

