In Grecia i No pass sono di sinistra, a partire da Tsipras

Negli Stati Uniti e in Europa no vax e anti pass simpatizzano per la destra. In Grecia succede il contrario. Il leader di Syriza invita a "persuadere i cittadini invece di obbligarli", ma nello specifico non avanza proposte

Lui si è vaccinato subito, lo scorso 28 dicembre. Lotta perché ci si vaccini in tutti i paesi poveri, chiedendo alle aziende farmaceutiche di togliere il brevetto. Ma di qui ad approvare il vaccino obbligatorio e il green pass fra le vie di Atene ce ne corre. Alexis Tsipras, leader del centro sinistra Syriza all’opposizione dopo la sconfitta elettorale del 2019, è contro le restrizioni del governo di Kyriakos Mitsotakis, il conservatore deciso a “non chiudere di nuovo il paese per proteggere i No vax”. Da Creta a Salonicco chi non ha ancora ricevuto almeno la prima dose dal 13 settembre avrà vita dura. Medici, infermieri e farmacisti saranno sospesi dal lavoro, i dipendenti pubblici e privati dovranno sottoporsi a test due volte la settimana a spese proprie, per entrare in ristoranti, musei, palestre e luoghi aperti riservati allo sport ci vorrà il green pass. Solo a scuola per i ragazzi fino a 18 anni i test saranno gratuiti. “Siamo contrari ai licenziamenti e alle sanzioni di massa, la gente non va minacciata e punita, ma persuasa”, ha detto Tsipras. Facile a dirsi quando quattro greci su dieci sopra i 12 anni sono ancora renitenti al vaccino. Tutti armati di croci ortodosse contro il satanico vaccino o nostalgici di Alba Dorata, che abbiamo visto sfilare nei cortei? Non solo.