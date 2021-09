L'Afghanistan tradito due volte. Un appello per non dimenticare

Accadrà quello che altre volte è accaduto. Dei Montagnard, la rocciosa popolazione di fede cristiana che si è schierata con gli Stati Uniti al tempo della guerra in Vietnam, e che per questo (oltre che per la loro fede) ha pagato e paga prezzi altissimi, si ricorda qualcuno? E dei tibetani che un tempo si immolavano col fuoco, disperati perché nessuno, a parte un incompreso Marco Pannella, ne raccoglieva il grido di dolore? Ma si possono citare anche le fiere guerrigliere curde, per settimane idolatrate da settimanali patinate. Hanno lottato contro i fanatici dell’ISIS, lottano ancora. Ma dove, come, chi? Sono state comunque tradite due volte, quelle ragazze e quel popolo: prima usati dall’Occidente, poi dimenticati.

