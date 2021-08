Come arriveranno in Italia i 200 studenti bloccati a Kabul

La trattativa è ancora in corso ed è in una fase delicata. Ma entro una settimana, con il supporto internazionale e il beneplacito dei talebani per un trasferimento iniziale in un paese confinante, si dovrebbe sbloccare il trasferimento in Italia dei 200 fra studenti, ricercatori e docenti bloccati a Kabul dopo l’attentato all’aeroporto dell’Isis K, alle cui liste tutta la Sapienza sta lavorando con il ruolo di Coordinatrice dal 16 agosto. La situazione è fluida. Ma ci sono possibilità. Ora bisognerà iniziare a pensare ai sostegni, anche economici. In ateneo qualcuno spera in un programma interministeriale. Altri cercano supporti presso privati e con le aziende. Di sicuro, non dormiranno che tre ore per notte ancora per molte settimane nè il prorettore all’internazionalizzazione della Sapienza, Bruno Botta, incaricato dalla Rettrice Antonella Polimeni di coordinare l’operazione, nè soprattutto Mara Matta, coordinatrice del corso dI Global Humanities, che più di ogni altra si è spesa per questi ragazzi, da quando la presa di Kabul da parte dei talebani ha messo per strada migliaia di studentesse e bloccato il processo di accettazione di centinaia di altre negli atenei esteri, che è il motivo per cui le università italiane hanno iniziato a lavorare subito su nomi concreti e verificabili.

