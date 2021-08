Nel Sahel gli europei possono rovesciare lo scenario afghano

Dopo la ritirata occidentale in Afghanistan bisogna soffermarsi sulle conseguenze per l’impegno militare internazionale. Uno sguardo in Africa

Dopo la ritirata occidentale in Afghanistan bisogna soffermarsi sulle conseguenze per l’impegno militare internazionale. Il fallimento dell’intervento in Afghanistan potrebbe segnare la fine del modello “totale” che era stato declinato dagli Stati Uniti dalla guerra in Iraq dal 2003 in poi. In questo contesto la volontà di contrastare il terrorismo portava a un progetto di cambio di regime tramite un intervento militare pesante, che poi avrebbe dovuto produrre stabilità. Ci si può interrogare sull’utilità e la legittimità degli interventi militari per lottare contro il terrorismo. Ma se sgombriamo il campo da questa domanda, possiamo anche formulare dubbi sull’efficienza delle missioni con l’obiettivo di “cambio di regime”.