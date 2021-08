No vax, no teach

Vaccinarsi deve essere un obbligo per gli insegnanti, dice il rabbino Kanievsky

A far resistenza alla campagna di vaccinazione capillare organizzata in Israele già a partire da fine dicembre dello scorso anno era soprattutto la comunità haredi, che era anche quella meno incline a rispettare le restrizioni. Se l’atteggiamento infastidiva il governo, ma veniva tollerato, ora la tolleranza sta venendo meno, non tanto dal governo, ma anche da esponenti illustri della comunità.