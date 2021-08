La storia del passaggio di Pelješac, che irrita molto la Bosnia

Un topos un po’ stucchevole pretende che i mari uniscano più di quanto non separino. Ma anche i ponti possono dividere più di quanto non uniscano. E’ il caso del ponte di Pelješac, che connetterà Dubrovnik al resto della Croazia ma finirà per creare un’ulteriore separazione nel cuore dei Balcani.

