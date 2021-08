Perché ieri la comunità internazionale ha finto che l'Iran sia un paese normale

L’Iran ha capito che l’Amministrazione Biden non ha alcuna voglia di tensioni o di farsi trascinare in uno scontro in medio oriente – e tanto meno ne ha l’Europa – e quindi è disposta a tollerare molto per tornare a negoziare il dossier nucleare a Vienna, dice l’analista Karim Sadjadpour. “Gli iraniani hanno la stessa sicurezza di un mercante nel bazaar che ha compreso che il turista americano non andrà via senza aver comprato il tappeto”. E’ un’intervista sulla rete americana Nbc che spiega in poche parole l’aria di normalizzazione forzata che ieri ha circondato l’insediamento del nuovo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, avvenuto in Parlamento davanti a dignitari e diplomatici arrivati per l’occasione da molte nazioni. Aria di normalizzazione forzata perché non c’è nulla di normale in realtà. Ci vuole davvero uno sforzo diplomatico per ignorare quello che succede in questi giorni.

