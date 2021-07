La sanità cubana è in crisi da Covid, ma la repressione è feroce

Sono arrivati a 830 i detenuti o gli scomparsi a Cuba in seguito alle proteste dell’11 luglio. 14 sono minori. Sono cifre fornite dall’Observatorio cubano de derechos humanos (Ocdh), secondo cui “desaparecidos” non deve per ora essere inteso nel senso diventato tristemente famoso durante le dittature latino-americane degli anni ’70. Si tratta però di persone di cui parenti e amici non hanno idea di che fine abbiano fatto, e su cui il governo non ha dato informazioni. Probabilmente è gente arrestata senza che le famiglie ne abbiano avuto notizia, e per questo al momento vengono contati con i carcerati. Non è che il governo si dia troppo da fare per risolvere questa incertezza. Dal 15 al 22 luglio i tribunali sono rimasti chiusi, impedendo per una settimana qualunque tipo di ricorso o azioni per ottenere rilasci. Le stazioni di polizia non ricevono gli avvocati contattati dai familiari per rappresentare i detenuti, anche le prigioni restano chiuse e molti detenuti entrati in carcere come misura cautelare rimangono in isolamento. Sono gli “incomunicados”, come dice l’espressivo termine spagnolo.

