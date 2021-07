Le aziende cercano rimedi ai No vax. Le differenze tra America e Ue

La questione di come trattare i propri dipendenti non ancora vaccinati, No vax convinti e Boh vax da convincere, dopo essere entrata nel mondo del lavoro americano, si sta presentando anche nel dibattito delle aziende private europee, che, per il momento, aspettano le mosse dei governi per capire se, tra normative della privacy e protocolli sanitari, esiste un modo per rendere il posto di lavoro più sicuro, senza trascinarsi dietro questioni etiche e legali. La Germania questo dibattito lo ha iniziato da tempo, temendo che lo scetticismo sui vaccini potesse frenare la lotta alla pandemia. La catena di supermercati Edeka, in alcune sedi, ha cercato di incoraggiare la vaccinazione dei dipendenti offrendo buoni spesa da 60 euro ma, a meno che non sia proprio la legge tedesca a richiedere la vaccinazione obbligatoria, le aziende non possono creare “lavoratori di prima e seconda classe”.

