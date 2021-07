In Germania c'è una lotta politica (ed elettorale) sul pass vaccinale obbligatorio

La rivista tedesca Spiegel la chiama già “vaccine fatigue”, uno stato d’animo che avrebbe preso il posto della “vaccine euphoria”, che a sua volta aveva occupato il lungo lasso di tempo che ci eravamo abituati a chiamare “pandemic fatigue”. La “vaccine fatigue” indica il momento in cui la vaccinazione in un paese subisce una lenta e costante diminuzione, dopo l’esuberanza nella fase di prenotazione: è il momento del rimando, spesso a dopo le vacanze, o del rifiuto e questo mette in pericolo la strategia di uscita dalla pandemia. E’ fisiologico, sta succedendo ovunque e anche in Germania i politici continuano a interrogarsi sulla necessità di ricorrere a un green pass per chi si è vaccinato. Il capo dello staff di Angela Merkel, Helge Braun, in un’intervista alla Bild am Sonntag, ha detto che se il numero dei contagiati continua ad aumentare, “le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà delle persone non vaccinate”. Alcune attività come andare al “ristorante, al cinema e allo stadio” potrebbero non essere più possibili senza il vaccino. Qualche giorno prima, durante l’ultima conferenza stampa estiva, la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva già manifestato le sue paure per questo rallentamento nelle vaccinazioni e soprattutto per la nuova curva dei contagi, ma non aveva parlato di passaporto vaccinale, aveva piuttosto cercato di convincere i cittadini con la tecnica che le abbiamo già visto usare molte volte in questo ultimo anno: spiegando.

