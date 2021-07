La Casa Bianca contro la pandemia dei non vaccinati e della disinformazione

"Le comunità dove la vaccinazione è alta si difendono bene” dalla variante Delta, dicono i Centri per il controllo delle malattie. E per il capo della task force anti-Covid, "la cosa migliore che possiamo fare è aumentare il numero dei vaccinati"

"C’è un messaggio molto chiaro che sta emergendo dai dati: questa sta diventando una pandemia dei non vaccinati”. Ha esordito così Rochelle Walensky, capo del Centro per il controllo delle malattie americane, alla conferenza stampa alla Casa Bianca del 16 luglio, quella in cui si è stabilito chiaramente che “i focolai sono in parti del paese in cui la copertura vaccinale è più bassa perché i non vaccinati sono a rischio – ha detto la Walensky – Le comunità dove la vaccinazione è alta invece si difendono bene” dalla variante Delta.