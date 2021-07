"Vaxxers", due scienziate raccontano il laboratorio di Oxford

Roma. Sarah Gilbert e Catherine Green sono due scienziate del laboratorio dell’Università di Oxford e nell’ultimo anno hanno lavorato soltanto a un progetto: il vaccino AstraZenaca contro il Sars-CoV-2. Tutto nella loro vita è scomparso, hanno fatto fatica a ritagliarsi il tempo da trascorrere in famiglia, anche quello necessario a spiegare ai loro figli quello che stava accadendo. Sapevano che più si sarebbero affrettate, e prima il mondo di prima sarebbe tornato, assieme al tempo da trascorrere con gli altri. Di questi mesi di lavoro difficilissimi, le due scienziate hanno fatto un libro dal titolo “Vaxxers”. Hanno scritto un capitolo a testa, alternando racconti della vita in laboratorio, delle frustrazioni personali, delle gioie di tutto il team a spiegazioni scientifiche. Il periodo ripercorso nel libro va da capodanno del 2020, quando Gilberts racconta di aver sentito di uno strano focolaio di polmonite a Wuhan, alla primavera del 2021, quando, almeno nel Regno Unito, i vaccini iniziavano a offrire la prospettiva del dopo. Il libro si tiene lontano dalla politica, dal pasticcio AstraZeneca, dalle difficoltà di ridistribuzione del vaccino e anche dalla gestione della pandemia del governo britannico. Quello che mostra è la scienza, o meglio: la strada da percorrere per arrivare a un vaccino. Le autrici sperano che mostrando quella strada, mostrando che la fatica è stata molto concentrata ma non sono stati saltati passaggi sulla sicurezza, le persone che ancora preferiscono non immunizzarsi capiscano che l’azzardo non è vaccinarsi, ma non farlo.

