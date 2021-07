L'oscura Forza che ha reso la Cina una cyberpotenza

Durante la consueta conferenza stampa al ministero degli Esteri cinese, ieri il portavoce superfalco Zhao Lijian ha risposto a una domanda della tv di stato dicendo che l’America non può accusare la Cina di condurre attacchi informatici perché “non è credibile”: “Gli Stati Uniti sono la fonte maggiore di cyberattacchi subiti dalla Cina, circa il 53 per cento”. Lunedì scorso l’America e i suoi alleati, tra cui Regno Unito, Giappone, Unione europea e Nato, hanno inviato un messaggio coordinato, inedito e chiaro sul “comportamento irresponsabile” della Repubblica popolare cinese nello spazio cibernetico. Ieri l’Amministrazione Biden ha diffuso ulteriori dettagli sugli attacchi di attori riconducibili alla Cina che hanno attaccato compagnie americane di oleodotti e gasdotti. Quando si sente accusata, Pechino usa quasi sempre la strategia di invertire le accuse: se volete l’origine del virus indagate a Fort Detrick, il laboratorio militare del Maryland; i diritti umani andateli a cercare tra gli afroamericani; non siamo noi, ma voi a condurre questa guerra cibernetica. In realtà, nessuno più della Cina ha mai concentrato tanti sforzi politici, tecnologici e militari per sviluppare un sistema di raccolta di informazioni così sistematico, integrato ed efficace.

