Due pagliacciate sui vaccini e sulla ricchezza fanno male ai repubblicani

Due giorni fa si è scoperto che Fox News ha adottato un pass vaccinale per i propri dipendenti e questo permette all’azienda di creare condizioni di lavoro più sicure durante questa ondata di variante Delta. Il problema è che molti dei volti più noti della rete americana continuano a comportarsi come predicatori spinti dell’antivaccinismo, perché si rivolgono a spettatori repubblicani e uno dei pilastri del Partito repubblicano adesso – sembra incredibile soltanto scriverlo – è l’ostilità ai vaccini e alle misure per mitigare la pandemia. Uno dei personaggi più seguiti, Tucker Carlson, ha paragonato l’idea di un passaporto vaccinale alle leggi segregazioniste contro gli afroamericani in vigore nel passato. Altri ospiti hanno tirato in ballo la Germania est durante il periodo sovietico, perché era uno stato di polizia dove i servizi segreti controllavano in modo asfissiante i cittadini. Per colpa del passaporto vaccinale, secondo loro, l’America di oggi diventerebbe come la Germania dell’est.

