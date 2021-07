Che cosa c'è dietro al possibile viaggio del Papa in Corea del nord

La notizia di un possibile viaggio del Papa in Corea del nord arriva non a caso in un momento molto intenso per la politica della Corea del sud. Le elezioni presidenziali sono alle porte, si celebreranno il 9 marzo del 2022, e i democratici guidati dal presidente Moon Jae-in non hanno ancora le idee chiare su come convincere i cittadini a farsi rieleggere. Non c’è ancora il nome di un successore di Moon, mentre l’indice di gradimento dell’esecutivo è molto lontano dai livelli record di un paio di anni fa (a marzo è arrivato al 33 per cento). Certo, la politica sudcoreana è volatile, ma il declino del supporto popolare per i democratici non ha solo a che fare con la gestione della pandemia, la crisi economica e la disoccupazione, il problema abitativo mai risolto e quello della corruzione che periodicamente riempie le prime pagine dei giornali. C’è di mezzo anche la Corea del nord, e il tentativo di riconciliazione voluto a tutti i costi dal presidente Moon Jae-in. Quando è arrivato alla Casa Blu, il palazzo presidenziale di Seul nel maggio del 2017, la questione nordcoreana era a un passo dall’incidente, e quindi dalla guerra.

