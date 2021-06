Attacco con coltello a Würzburg in Baviera. Tre morti e undici feriti

Tre persone sono state uccise e undici ferite da un aggressore con un coltello nella città di Würzburg in Baviera, a circa 120 chilometri a est di Francoforte. Lo conferma la polizia tedesca, che dice di avere arrestato l'aggressore. "Non ci sono indicazioni di un secondo sospetto. Non c'è più pericolo per la popolazione", hanno twittato le forze di sicurezza.

Aktuell größerer Polizeieinsatz in #Würzburg. Teile um den Barbarossaplatz sind gesperrt. Bitte diesen Bereich meiden. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/SGNp2zPagM — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Secondo il Süeddeutsche Zeitung l'aggressione è avvenuta intorno alla zona di Barbarossaplatz, nel centro della città. "L'aggressore è stato fermato dopo che la polizia ha usato armi da fuoco", si legge sul profilo Twitter della polizia.

Diversi video diffusi sui social network mostrano l'aggressore, scalzo e armato di un lungo coltello. Nelle immagini si vedono alcuni passanti che cercano di fermarlo, si sentono delle urla e un uomo grida: "Ha appena accoltellato una donna". Contro l'uomo col coltello vengono scaraventate delle sedie. Si vede anche un uomo che cerca di affrontare l'assalitore, difendendosi con uno zainetto, e un altro che prova a colpirlo con una specie di bastone. Quando il sospetto si dà alla fuga, un gruppo di uomini gli corre dietro. Poi appare un'auto della polizia con i lampeggianti accesi.

Il ministro dell'Interno bavarese Joachim Herrmann si sta recando a Würzburg e in serata dovrebbe rilasciare una dichiarazione.



Il 18 luglio 2016, il richiedente asilo pakistano Riaz Khan Ahmadzai aveva aggredito e ferito quattro persone, due in modo grave, su un treno vicino a Würzburg. Una quinta persona era rimasta ferita all'esterno del vagone. L'aggressore aveva 17 anni ed era armato di coltello e ascia. Secondo le autorità nel 2016 si era trattato di un attacco terroristico di matrice islamista.