Giornali, librerie, cinema. Così Hong Kong è diventata Pechino

I rappresentanti istituzionali di Taiwan a Hong Kong dovranno lasciare la regione ormai non più autonoma. L’Amministrazione di Hong Kong ha chiesto più volte ai cittadini taiwanesi che lavorano nell’ex colonia inglese di firmare un documento che riconosca “una sola Cina” come condizione per il rinnovo dei loro visti di lavoro. Avrebbero dovuto firmare o andarsene: “I nostri funzionari stanno tornando a casa”, ha scritto ieri su Twitter Kolas Yotaka, portavoce della presidenza di Taiwan. Soltanto un mese fa, il governo locale di Hong Kong aveva chiuso il suo ufficio di rappresentanza a Taipei per “interferenze negli affari interni”. Tradotto: sappiamo che proteggete gli attivisti che noi definiamo “violenti e facinorosi”.

