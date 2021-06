La Corte suprema dà ragione ai cattolici a Filadelfia

La città dell’amore fraterno aveva rifiutato di dare i bambini in affidamento a un'organizzazione diocesana perché vietava alle coppie dello stesso sesso di chiedere di diventare genitori adottivi. In gioco c’è la “più apprezzata libertà d’America” secondo Benedetto XVI

“La questione cattolica mette tutti in imbarazzo”, aveva detto al francese Point della scorsa settimana Jean-Pierre Denis. Dopo anni di sentenze a senso unico, aborto e nozze gay sono entrati nella giurisprudenza americana. La grande battaglia rimasta è sulla libertà religiosa. Ieri la Corte suprema ha segnato un punto in suo favore, pronunciandosi per un’agenzia della chiesa cattolica che ha fatto causa dopo che Filadelfia, la città dell’amore fraterno, ha rifiutato di dare i bambini in affidamento all’organizzazione perché vietava alle coppie dello stesso sesso di chiedere di diventare genitori adottivi. La città aveva smesso di indirizzare i bambini in stato di bisogno all’agenzia diocesana. Così Sharonell Fulton, nera e cattolica, ha fatto causa alla città.